Irán dice que ha derribado un caza F-15 de EE UU y que la aeronave cayó en Kuwait

Irán dice que ha derribado un caza F-15 de EE UU y que la aeronave cayó en Kuwait

El ejército iraní asegura que ha derribado este lunes un caza F-15 de Estados Unidos y que la aeronave cayó en Kuwait. El Ministerio de Defensa de Kuwait, por su parte, informa de que “varios” aviones de combate estadounidenses se han estrellado en el país, pero que no se han producido muertos. Por el momento, se desconocen las causas del accidente, pero se han distribuido vídeos en los que se observa a paracaidistas aterrizando en la zona y de humo. Más información

