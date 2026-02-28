Secciones

Es noticia
Guerra en IránSkills FPMinistra Elma Saiz en ZamoraPueblos de Zamora sin aguaFermoselle nueve días sin agua potableLas capas paradas dicen "NO" a que un hijo pueda salir por su padre
instagramlinkedin
Los restos de un misil balístico caen en una zona residencial de Doha, Qatar

Los restos de un misil balístico caen en una zona residencial de Doha, Qatar

PI STUDIO

Los restos de un misil balístico caen en una zona residencial de Doha, Qatar

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Los restos de un misil balístico iraní han impactado en un barrio residencial de Doha, Qatar. El suceso ha tenido lugar tras el ataque de Irán a la base militar estadounidense de Al Ubeid, en Qatar. El misil habría sido desviado o interceptado, motivo por el cual explotó en una zona residencial.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents