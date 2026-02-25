Sara Fernández

Una congresista demócrata llama “asesino” a Trump durante su Discurso sobre el Estado de la Unión

La representante demócrata estadounidense Ilhan Omar llamó “asesino” al presidente Donald Trump durante su Discurso sobre el Estado de la Unión. "¡Han matado a estadounidenses!", gritó Omar mientras el presidente acusaba a los demócratas de no priorizar a los ciudadanos estadounidenses sobre los inmigrantes. "¡Tú eres el asesino! ¡Deberías estar avergonzado!", le increpó la congresista demócrata.