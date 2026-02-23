Secciones

Es noticia
Fallece el sacerdote zamorano José Ángel Rivera de las HerasLa jueza deja en libertad con cargos al atacante con un cuchillo a agentes de la Policía y la Guardia Civil en BenaventeDesclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reaccionesEl 4G les deja sin TDTPeleas de Abajo: "Se defendían a capa y espada"
instagramlinkedin
La muerte de 'El Mencho' desata una ola de violencia en México: qué está pasando tras la operación militar

La muerte de 'El Mencho' desata una ola de violencia en México: qué está pasando tras la operación militar

Sara Fernández

La muerte de 'El Mencho' desata una ola de violencia en México: qué está pasando tras la operación militar

Sara Fernández

Sara Fernández García / PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

México se fue a dormir el domingo inmerso en una ola de violencia después de que el Ejército, con apoyo de EEUU, abatiera al jefe de uno de los mayores cárteles de la droga, Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho'. Las autoridades trabajaban para evitar un agravamiento de los disturbios. A continuación, las principales claves para entender el estallido violento en el país. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents