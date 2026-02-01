PI STUDIO

Trump asegura que la última publicación de los archivos Epstein “le absuelve” de irregularidades

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que los nuevos archivos difundidos por el Departamento de Justicia relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein lo exculpan de cualquier irregularidad. “Me dijeron algunas personas muy importantes que no solo me absuelven, sino que es justo lo contrario de lo que algunos esperaban”, declaró Trump. El mandatario también señaló que está considerando emprender acciones legales contra el escritor Michael Wolff y contra el patrimonio de Epstein.