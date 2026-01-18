Las intensas nevadas agravan la situación de los desplazados por la guerra en el noroeste de Siria
Las recientes y copiosas nevadas han agravado aún más la situación de miles de personas desplazadas por la guerra en Siria, especialmente en la provincia noroccidental de Idlib, donde muchas familias sobreviven en campamentos improvisados.
