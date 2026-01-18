Secciones

Es noticia
Acuerdo de la UE y MercosurLa nueva financiación deja Castilla y León a la intemperieNieve en las carreteras de SanabriaVictoria BM Caja RuralLos consejos de Fernando Jáuregui para la generación de doña Leonor
instagramlinkedin
Las autoridades de Indonesia hallan los restos del avión desaparecido el sábado con once personas a bordo

Las autoridades de Indonesia hallan los restos del avión desaparecido el sábado con once personas a bordo

PI STUDIO

Las autoridades de Indonesia hallan los restos del avión desaparecido el sábado con once personas a bordo

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Las autoridades de Indonesia han localizado este domingo los restos del avión de vigilancia ATR 42-500 Turboprop desaparecido el sábado durante un trayecto entre Yogyakarta y Makassar, en el sur de la isla de Sulawesi, con once personas a bordo.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents