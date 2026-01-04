Atlas News

Las primeras palabras de Maduro tras su arresto: "Buenas noches, feliz Año Nuevo"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido trasladado al Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York, esposado y escoltado por agentes de la DEA (la Agencia Antidroga de Estados Unidos). "Buenas noches, feliz Año Nuevo", han sido las primeras palabras que Maduro ha pronunciado en inglés mientras era conducido por las instalaciones de la cárcel federal para pasar su primera noche recluido. El mandatario venezolano está acusado junto a su mujer de narcoterrorismo.