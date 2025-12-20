Secciones

Es noticia
Avisos y alertas en Sanabria por la nieveDesfile de ramos de Navidad en ZamoraÚltima victoria del año para el BM ZamoraComprobar Lotería Navidad
instagramlinkedin
Lula pide "coraje" a los líderes de la UE para firmar el demorado acuerdo de libre comercio con el Mercosur

Lula pide "coraje" a los líderes de la UE para firmar el demorado acuerdo de libre comercio con el Mercosur

PI STUDIO

Lula pide "coraje" a los líderes de la UE para firmar el demorado acuerdo de libre comercio con el Mercosur

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

El presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva no disimuló este sábado el fastidio por la postergación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea"Sin la voluntad política y el coraje de los líderes, no será posible concluir las negociaciones que se prolongan desde hace 26 años", dijo durante la apertura en la cumbre del bloque que integra su país junto con Argentina, Uruguay y Paraguay en la ciudad Foz do Iguaçu. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents