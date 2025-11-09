PI STUDIO

Las autoridades brasileñas declaran calamidad pública tras el tornado que ha dejado seis muertos y 750 heridos

Las autoridades del sureño estado brasileño de Paraná declararon este sábado el estado de calamidad pública en los municipios castigados el viernes por un tornado sin precedentes que dejó al menos seis muertos y 750 heridos, así como una ciudad en un 90% en ruinas. Más información