Sara Fernández

Estos son los seis españoles que iban a bordo de la flotilla

Afirman que la incautación viola descaradamente el derecho internacional y desafía las órdenes vinculantes de la CIJ que requieren un acceso humanitario sin obstáculos a Gaza. Nuestros voluntarios no están sujetos a la jurisdicción israelí y no pueden ser penalizados por entregar ayuda o impugnar un bloqueo ilegal. Su detención es arbitraria, ilegal y debe terminar de inmediato”.