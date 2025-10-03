Israel intercepta al último barco de la Flotilla

Israel intercepta al último barco de la Flotilla

Lucía Feijoo Viera

Israel intercepta al último barco de la Flotilla

Lucía Feijoo VieraPI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

El Ejército israelí ha interceptado el Marinette, el único barco de la Flotilla Global Sumud que continuaba navegando rumbo a Gaza tras la jornada de ayer en la que militares israelíes asaltaron 40 embarcaciones y capturaron a más de 450 activistas extranjeros. El Marinette "seguía navegando con fuerza", habían informado los organizadores de la Flotilla en una transmisión de vídeo en vivo que mostraba a la tripulación pilotando el barco. El Marinette se encontraba esta noche a unas 80 millas náuticas de Gaza, y a unas 10 millas náuticas de donde Israel comenzó a interceptar otras embarcaciones de la flotilla, según los organizadores.

TEMAS

Tracking Pixel Contents