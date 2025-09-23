Lucía Feijoo Viera

Erdogan muestra imágenes de Gaza ante la ONU: “¿Existe una explicación para esta brutalidad en 2025?”

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha denunciado duramente a Israel en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que se extendió por más de 35 minutos. Durante su intervención, Erdogan mostró fotografías de mujeres en colas de ayuda, niños desnutridos y la destrucción en Gaza, y preguntó: “¿Cómo podemos seguir callados mientras los niños mueren de hambre y por falta de medicamentos?”.