Al menos 52 gazatíes murieron el domingo por los bombardeos y ataques del Ejército israelí, la mayoría en la ciudad de Gaza.

La capital gazatí concentra la mayoría de bombardeos de Israel, donde el ejército derribó a lo largo del día al menos cinco torres de gran altura: una por la mañana, dos por la tarde y dos más ya entrada la noche, la de Al Jundi y la de Sharab.

Escombros y ferralla ocupan este lunes el lugar en el que se erigía la torre gazatí Al Jundi. Sus residentes fueron avisados con minutos de antelación y se enfrentan ahora al vacío: "¿Dónde vamos a ir?".

Sami Mohamed, de 30 años, vivía en Al Jundi desde hace 22 años. La orden que recibió del Ejército de Israel fue escueta: "Evacuadlo: tenéis 10 minutos", recuerda frente a las ruinas del edificio, donde todavía hay gente que intenta rescatar sus pertenencias en bolsas de basura, mantas o sábanas.