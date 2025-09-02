Un hombre acuchilló este martes a cinco personas en Marsella (sur de Francia) —una de ellas resultó herida gravemente—, en un ataque múltiple sin indicios terroristas y que terminó cuando el agresor murió tiroteado por la policía, informó este martes el fiscal Nicolas Bessone.

En una comparecencia ante los medios cerca del lugar del ataque, en pleno centro de Marsella, Bessone explicó que el individuo comenzó a dar puñaladas después de haber sido expulsado del hotel en el que se alojaba por haber dejado de pagar.

El asaltante es un tunecino nacido en 1990 que tenía la documentación en regla y con antecedentes policiales.

El fiscal no estimó que se tratase de un atentado terrorista, aunque aclaró que aún faltan elementos por investigar.

De acuerdo con su relato, el hombre apuñaló en primer lugar a la persona que ocupaba el cuarto de hotel del que acababa de ser expulsado. A continuación, acuchilló al gerente del establecimiento y luego al hijo de éste. Por último, se puso a acuchillar "a ciegas" a la gente con la que se cruzaba en la calle, hasta que llegó la policía.

El fiscal contó que los agentes dispararon porque el agresor no deponía sus armas (iba con dos cuchillos y una porra) e iban a ser atacados.

Bessone ha encargado a la policía judicial una investigación por el cargo de "intento de homicidio voluntario", así como por "intento de homicidio voluntario contra un funcionario de policía".

Asimismo, el fiscal ha pedido a los servicios internos de la policía que investiguen las condiciones en las que los agentes abrieron fuego.