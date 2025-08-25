Un doble ataque aéreo israelí ha sacudido este lunes el hospital Nasser, el principal centro médico del sur de la Franja de Gaza, dejando al menos 20 muertos, entre ellos cinco periodistas. El primer misil impactó a las 10:10 a.m. en la cuarta planta, donde se encuentran quirófanos y residencias médicas, según confirmaron trabajadores de salud en el lugar.

Minutos después del primer impacto, cuando periodistas y equipos de rescate —identificados con chalecos naranjas— subían por una escalera exterior, un segundo misil golpeó la misma zona. Entre los fallecidos se encuentran rescatistas, sanitarios, y periodistas que habitualmente utilizaban esa escalera para realizar coberturas en vivo y obtener señal de internet. Según el Dr. Ahmed al-Farra, jefe de pediatría del hospital, la segunda explosión ocurrió antes de que se iniciara una evacuación tras el primer ataque.

Entre las víctimas se encuentra Mariam Dagga, periodista visual de 33 años que colaboraba con Associated Press (AP) y otros medios, quien recientemente había reportado sobre niños al borde de la inanición en el mismo hospital. Reuters y Al Jazeera confirmaron también la muerte de colaboradores suyos. La Comisión para la Protección de Periodistas reporta ya 192 trabajadores de prensa asesinados desde el inicio de la guerra, convirtiéndola en uno de los conflictos más letales para el periodismo.