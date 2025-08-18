Una avioneta ligera se ha visto obligada este domingo a llevar a cabo un aterrizaje de emergencia en un campo de golf en la ciudad de Sídney, después de que el aparato perdiera potencia por causas desconocidas. Los dos ocupantes de la aeronave, el instructor y el piloto, han salido ilesos. Afortunadamente no se han producido daños personales y materiales en el entorno más allá de la zona donde se posó la avioneta. El incidente ha causado el cierre de una parte del Mona Vale Golf Club.