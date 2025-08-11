En un nuevo episodio de tensión en el Mar de China Meridional, barcos de la Guardia Costera y de la Armada china colisionaron entre sí durante una operación de bloqueo contra embarcaciones filipinas cerca del Bajo de Masinloc (Scarborough Shoal). Según informó el comodoro Jay Tarriela, los buques chinos realizaron maniobras peligrosas para interceptar a un navío de la Guardia Costera filipina y a varios pesqueros, lo que provocó un incidente inesperado entre sus propias fuerzas.

Durante la persecución, uno de los buques chinos impactó accidentalmente contra una nave de la Armada china, causando “daños considerables”. A pesar del enfrentamiento, la Guardia Costera de Filipinas ofreció asistencia médica y técnica a la parte china. Asimismo, un barco filipino logró evitar ser alcanzado por un cañón de agua disparado por la Guardia Costera de China en medio del caos.

Este hecho ocurre en un contexto de crecientes tensiones por la soberanía del Bajo de Masinloc, una rica zona pesquera reclamada tanto por China como por Filipinas. Aunque un tribunal internacional falló en 2016 que las reclamaciones chinas sobre la mayoría del Mar de China Meridional son inválidas, Pekín se niega a reconocer el fallo, lo que ha intensificado los roces en esta estratégica vía marítima.