El plante de España a incrementar el gasto en defensa hasta el 5% del producto interior bruto (PIB) --al que se suman Bélgica y Eslovaquia-- amenaza con reventar una cumbre de la OTAN que estaba pensada para apaciguar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha censurado este martes la posición del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Hay un problema con España". Lo ha dicho Trump, a bordo del Air Force One, camino de La Haya. En esa cumbre, los líderes tienen que formalizar su respaldo a incrementar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB para 2035. El Ejecutivo español ya ha dicho que no lo cumplirá -- en acuerdo con la organización-- y a Trump no le ha gustado la jugada. "Es muy injusto para el resto", ha dicho el presidente.

Antes de subirse a ese avión, que aterrizará en las próximas horas en Países Bajos, Trump ha cargado contra España asegurando que "siempre ha pagado muy poco". El presidente de Estados Unidos ha dicho que la OTAN "tendrá que lidiar con España" porque han sido "o muy buenos negociadores o no hacían lo correcto". España, ha dicho Trump, "tiene que pagar lo mismo que todos los demás".