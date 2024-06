Las cámaras han captado la particular conversación entre Nayib Bukele y el presidente argentino durante su primer encuentro personal en el Palacio Nacional de San Salvador tras concluir la ceremonia de investidura del mandatario centroamericano. Milei se mostró encantado de conocer al presidente del país y le preguntó sobre el sentimiento de ser presidente reelecto. Al tomar asiento ambos intercambiaron pareceres sobre la llegada de políticos no convencionales, como les definió Milei, a dirigir a sus respectivos países. "Los tiempos pusieron a un presidente como tú. Es un nuevo tiempo. La gente está más informada, ya no es la gente dominada por la élite política, por la casta como dices tú. Tiene otra mentalidad y esa es la razón por la que personas como tú llegan a presidente de un país como Argentina", dijo Bukele.