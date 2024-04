El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado un mitin en Pensilvania para pedir que “Dios bendiga al pueblo de Israel”. Además, Trump considera que el ataque de Irán a Israel no habría ocurrido si él fuera presidente: “Eso pasa porque mostramos una gran debilidad. Esto no sucedería. La debilidad que hemos mostrado es increíble. Y no habría sucedido si estuviéramos en el poder. Sabéis que ellos lo saben. Todo el mundo lo sabe. Pero Estados Unidos reza por Israel. Enviamos nuestro apoyo absoluto a todos los que están en peligro. Este es un ataque que no habría ocurrido”.