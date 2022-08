Toma de posesión de Gustavo Petro. Entre los elementos que desfilan, una espada. Y aquí la polémica, Felipe VI es prácticamente el único dignatario que no se levanta a su paso. Es la espada de Simón Bolívar. Representa la emancipación de América Latina pero no es un símbolo oficial de Estado. El gesto ha generado polémica en sectores de Colombia y ahora se suman las críticas al rey de parte del Gobierno español. Para la ministra de Podemos, Ione Belarra, es inexplicable lo ocurrido y merece una disculpa. Un diputado de la formación va más lejos. Honrrubia llama facha al rey y se lamenta de que en el pasado no se aplicaran las guillotinas en España. La parte socialista del Gobierno considera disparatado tener que pedir disculpas y resta importancia al gesto. "No debemos detenernos en detalles sin demasiada trascendencia y totalmente menores", dice el ministro Bolaños. Pablo Echenique insiste en la relevancia del gesto y se pregunta si estaba refrendado por el Ministro de Exteriores.