Los Veintisiete, reunidos en el Palacio de Versalles, muy cerca de París, coinciden en que no puede haber atajos en la política de adhesión a la Unión Europea. El presidente de turno y anfitrión Emmanuel Macron reflexiona: ¿Podemos comenzar el proceso de membresía con un país en guerra? No creo. ¿Deberíamos cerrar la puerta y decir 'Nunca'? Sería injusto". Y ha pedido cautela. No habrá pues incorporación express de Ucrania, Georgia y Moldavia. El presidente del Consejo, Charles Michel anuncia que Ucrania será país invitado en próximas citas.