Rotundos en sus conclusiones. Para los fiscales no hay ninguna duda de que George Floyd murió por la fuerza empleada en su detención. Y aclaran que no es un juicio contra la policía sino contra el acusado. Su defensa insiste en que actuó según la ley. Escuchados los alegatos finales este mediático juicio llega a su fin. Después de tres semanas el jurado popular tiene que deliberar si Dereck Chauvin es inocente o culpable de asesinato. Si George Floyd murió asfixiado después de que el oficial le presionara durante 9 minutos y 29 segundos el cuello con su rodilla. Encerrados en un hotel desde ayer, la decisión de los 12 miembros del jurado puede ser cuestión de horas o de días. Su veredicto tiene que ser unánime, y en sus manos está ahora condenar o no este caso de abuso policial que podría suponer un antes y un después en Estados Unidos.