Sara Fernández

Trump apoya a Melania en el estreno de su documental, que solo ha vendido tres entradas en el Reino Unido

Por fin se ha estrenado la película que tanto ansiaba Melania Trump, su documental, la cinta que cuenta la vida de la exmodelo y esposa del presidente norteamericano durante los primeros 20 días de 2025, las tres semanas inmediatamente previas a la inauguración de la nueva administración Trump. "Van a descubrir 20 días de mi vida, de todo lo que tengo que encargarme. Creo que les gustará", declaró la primera dama a EFE durante la alfombra roja -esta vez de un luctuoso negro- de la 'premiere' del documental en Washington, a la que asistió acompañada por el presidente. "Habrá muchos detalles: mis horarios fueron muy intensos, me siguieron desde la mañana hasta la noche. Verán mis negocios, cómo los gestiono, y también mi filantropía", añadió la protagonista de 'Melania'.