El desesperado mensaje de Isa Pantoja tras descubrir el estado de su hermano, Kiko Rivera: "Me duele, es una persona a la que quiero"

Lo que prometía ser uno de los días más felices por la Primera Comunión de su hija Ana, ha marcado un antes y un después para Kiko Rivera que, sobrepasado, ha confesado en redes sociales que ha tocado fondo. Y, aunque no ha entrado en detalles al revelar que "fue un día muy duro emocionalmente" y que algo dentro de él "se rompió un poco" y le "superó", todo apunta a que la ausencia de Isabel Pantoja en un momento tan importante para su nieta le ha dolido más de lo que podía imaginar.

Un delicado trance anímico sobre el que se ha pronunciado sin filtros Isa Pantoja en 'La Familia de la Tele', asegurando que su hermano "no puede esperar nada". "Lo tiene que tener asumido. Ha habido un acontecimiento que le ha hecho decir que no pude más, y me extraña que sea este momento porque sabe que no puede esperar nada de nuestra madre" ha sentenciado.

A pesar de que no tiene relación con Kiko desde hace tiempo, la colaboradora ha confesado que le ha "asustado" el mensaje que ha compartido en redes sociales y, conciliadora, ha deseado que se recupere y "vaya en ese camino" -deporte, alimentación sana y dejar de fumar- que estaba siguiendo en las últimas semanas, aunque no oculta que es "un proceso duro".

"Cuando están involucrados tus hijos"

Posicionándose con su hermano, Isa ha revelado que a ella le ha pasado lo mismo en alguna ocasión al no tener a su madre a su lado en días tan importantes como el de su boda con Asraf, o el de la Primera Comunión de su hijo Alberto, admitiendo que su ausencia duele más si cabe "cuando están involucrados tus hijos. Te das cuenta de que hay una persona que está viva, que es la abuela, que es una figura importante para los niños, que no está con las personas que más quieres".

El motivo por el que ella no estuvo en la Comunión de su sobrina Ana, como ha explicado, es que no estaba invitada, aunque ha dejado claro que si Kiko la hubiese invitado y su hijo hubiera querido, "yo hubiera accedido a ir".

"El problema es que no es tan sencillo. No le tengo nada que reprochar a él. Y él a mí tampoco. No me han invitado. No sé si hubiera ido yo, pero él tampoco estuvo en el bautizo de mi hijo, y ahí sí teníamos relación. Ni en mi boda, ni en la Comunión de mi hijo, que fue el año pasado. No tenemos nada que reprocharnos y en todo caso yo tendría más razones", ha añadido contundente.

Mientras Kiko ha tocado fondo, Isa cuenta los días para el nacimiento de su segundo hijo -el primero con Asraf- previsto para dentro de 15 días. Un momento muy especial en el que ha confesado que le gustaría tener noticias de su madre, aunque se ha mostrado escéptica "porque no espero que aparezca". "No doy por descartado un mensaje, me duele porque es una persona a la que quiero, pero hace meses que hice el ejercicio de asumir las cosas por mi salud mental. No puedo hacer nada por querer cambiar a una persona que no quiere cambiar" se ha lamentado.