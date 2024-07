Vanesa Romero ha confirmado su ruptura con el presentador Santi Burgoa. Un rumor que se había convertido en un secreto a voces tras dos años de discreta relación: "Sí, los rumores son ciertos, pero estoy bien. Hay que vivir el momento, y a disfrutar y ya está" reconocía ante las cámaras de Europa Press, revelando que tomaron la decisión de emprender caminos separados "hace ya tiempo" y "todo está perfecto".

"Han durado demasiado": Vanesa Romero "se merece algo mejor"

Una ruptura a la que ya ha reaccionado Alba Carrillo, con la que Santi estuvo durante casi dos años y con la que estaba intentando retomar su historia de amor cuando conoció a Vanesa en el verano de 2022, como la modelo contó dolida y muy enfadada en su día al ser 'víctima' del juego a dos bandas del periodista.

De ahí que no le haya dado ninguna pena que la actriz y su ex ya no estén juntos: "Chica, han durado mucho, han durado, no sé cuánto han durado, pero demasiado". "Y Vanesa, pues es que claro, Vanesa es un pibón, guapa, simpática... A mí siempre me ha parecido una tía espectacular, entonces, ella se merece algo mejor" ha sentenciado, dejando claro que sigue sin perdonar a Burgoa, del que no quiere saber absolutamente nada.

La "pullita" de Alba Carrillo a Feliciano López

Además, la colaboradora de televisión Alba Carrillo también se ha 'acordado' de otro de los hombres que han pasado por su vida, su exmarido Feliciano López, y no ha dudado en arremeter contra el extenista al relatar cómo, cuando era pareja de Fonsi Nieto, Miguel Abellán intentó ligar con ella. "En su día, hace millones de años, me tiró los trastos, que ya sabes que estos tontean con una piedra. Lo que pasa que me sorprende muchísimo porque si le gusté yo... No le puede gustar Feliciano. Su criterio alabando a Feliciano lo voy a poner un poquillo en cuarentena. O sea, a ver, era como dos heterobásicos yendo a los toros. Yo me quedo muerta. Pues no, Abellán, no lo intentes. Más que nada porque te va a dejar insatisfecho. Sigue tu carrera" ha apuntado con una sonrisa.