Después de una edición de lo más reñida y divertida, los cuatro finalistas de 'Bake Off' se vieron las caras en la gran final del programa en la que pudimos ver a Rocío Carrasco (una de las favoritas para ganar el concurso), Alba Carrillo, Ana Boyer y Blas Cantó mostrar todo su aprendizaje en cuanto a respostería se refiere.

Alabados por sus compañeros y también por el jurado del programa, los cuatro finalistas lograron templar los nervios ante las diferentes pruebas para presentar unos trabajos impecables y alzarase con el título el mejor pastelero VIP de España.

Feliz por su evolución en el programa, Ana reconocía que fuera de 'Bake Off' su mayor éxito es su familia: "Mis hijos son la cosa más preciosa que he hecho. Mi marido dice que hasta que no tengamos la niña no vamos a parar. Si viene una niña perfecto y si no, también" reconocía. Por su parte, Rocío Carrasco respondía a la misma pregunta: "Seguir viviendo, ese ha sido mi mayor logro".

Echando la vista atrás, Rocío reconocía que en un día tan especial solo se podía acordar de una persona, su madre: "Indudablemente, de mi madre, ella estaría dando tumbos por aquí". Por su parte, Alba Carrillo se convertía en la primera eliminada de la noche tras una segunda prueba fallida dejando a sus compañeros Rocío, Ana y Blas compitiendo por los 100.000 euros finales.

Finalmente, todos los concursantes de esta edición acompañaban a los finalistas en la última prueba demostrando que han formado una gran familia delante y detrás de cámaras. Con una impresionante tarta inspirada en su película favorita y que compartía con su padre, 'Agente 007', Ana Boyer se convertía en al ganadora de esta edición en la que contó con el apoyo de su hermano, Julio Iglesias y su marido, Fernando Verdasco, en la última prueba.

Boda de Rocío Carrasco

Bombazo en el mundo rosa. Rociíto se casa. Lo anuncia ella misma por todo lo alto en la portada de "Lecturas. Rocío Carrasco Mohedano, hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, lo tiene claro después de 25 años de relación con Fidel Albiac.

La boda será por la iglesia y la forma de celebrar el aniversario de plata de la relación que ambos mantienen y que nadie puede negar que no sea sólida.

Así fue la polémica nulidad de su matrimonio con Antonio David

Durante la emisión de la polémica docuserie de Telecinco, "Rocío, contar la verdad para seguir viva", la hija de Rocío Jurado narró diferentes episodios de su vida con su ex marido y padre de sus dos hijos, Antonio David Flores.

Uno de los episodios que narró fue cómo fue el momento de firmar la nulidad matrimonial. Uno de los argumentos que Rocío dio para pedir la nulidad eclesiástica es algo de lo que no había hablado hasta ahora: un episodio ocurrido durante la convivencia conyugal en el que, estando ella embarazada, Antonio David le pedía que abortara. Su tío, Juan de la Rosa, declaró ante el Tribunal de la Rota y, para apoyar la petición de su sobrina, contó el día en el que vio a Antonio David durmiendo en el coche frente a su casa y desde donde le habló de “los pechos” que varias señoritas “le habían puesto delante”. Rocío Jurado también declaró a favor de su hija, añadiendo que Antonio David era un hombre “agresivo”.

Por parte de Antonio David, uno de sus testigos era su madre, Luisa Carrasco, que hizo estas brutales declaraciones en contra de Rocío: “Es cierto que mi segundo nieto nació con ciertos problemas, achacables a la vida poco decente que su madre tuvo durante el parto”, declaró frente al Tribunal de la Rota y añadió: “Lo que puede decir es que el padre de ella murió de un infarto y mi marido lleva dos años con Alzheimer por culpa de la vida desarreglada de Rocío”, se cuenta en la docuserie que emitió Telecinco.