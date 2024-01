Las demoledoras declaraciones de Julián Contreras sobre Francisco Rivera han dolido profundamente al torero. Escuchar a su hermano en televisión tachándolo de "soberbio", "acomplejado", "machista" o "enfermo emocional del dinero" y acusándolo de no haberse ocupado de su madre Carmen Ordóñez cuando sufrió malos tratos ni cuando pasó por su peor momento de adición ha sido un durísimo mazazo para el marido de Lourdes Montes.

Por eso, y después de que Julián dejase la puerta abierta a una posible reconciliación con Fran este 2024, el hijo de Paquirri la cerraba de golpe en 'TardeAR': "No creo que sea posible. ¿Cómo puedes ir a despellejar a tu hermano y luego decir que me quiero reconciliar?" apuntaba decepcionado.

Sin embargo, con el paso de los días Francisco parece haber cambiado de opinión. Y aunque confiesa que no ha visto la entrevista de Julián en '¡De viernes!' porque "es todo muy doloroso y prefiero no ver nada", ya no se muestra tan tajante con un hipotético acercamiento a su hermano en un futuro.

Contar la verdad

"Yo creo que está todo en su sitio y está todo claro. Yo necesitaba contar la verdad de todo lo que pasaba porque estaba ya muy cansado de que se me acusara siempre de ser el malo y tal. Y sobre todo oye, pues mira, si la situación es esta, ¿no? Que no es la más bonita, bueno... Pero es la que es. Entonces, bueno, poco más que hay que aportar" ha explicado, asegurando que aunque "a día de hoy" no hay "ninguna" posibilidad de reconciliación, no puede decir lo mismo en un futuro: "Hombre, 'de este agua no beberé' no se puede decir nunca. Yo no soy el que lo vaya a decir, desde luego, pero de ahí a..."

¿Tendería puentes si Julián diese un paso al frente y se disculpase por sus ataques? Como confiesa Francisco, "no es una cuestión de eso" sino de algo mucho más simple, el paso del tiempo. "El tiempo lo cura todo lo creo, así que tiempo al tiempo" ha zanjado.