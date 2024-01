La semana pasada pudimos disfrutar de un homenaje por todo lo alto a María Teresa Campos en TVE. Multitud de artistas, compañeros de profesión y sobre todo, su familia... sin embargo, hay quien ha comentado la ausencia de Edmundo Arrocet en dicho especial, ya que fue su última pareja sentimental.

Este miércoles, hemos hablado con Carmen Borrego y le hemos preguntado por la ausencia de Edmundo en el homenaje a su madre y lo cierto es que ha sido de lo más clara posible: "No está en nuestra vida ni estaba" por lo que "no hablo de nadie que no esté en nuestra familia, gracias".

La hija de la presentadora no quiere oír hablar el nombre del cómico: "es que no voy a hablar de esa persona" y es que después de las entrevistas que ha hecho hablando de su madre y de ellas en términos negativos, Carmen tomaba la decisión de no querer saber nada del humorista.

Además, nos aseguraba que sigue en ese proceso de recuperación, poco a poco, después de conceder una exclusiva para la revista Lecturas en la que ha hablado de lo mal que lo ha pasado ante la muerte de su madre: "Claro, pues como todos cuando perdemos a un ser como es una madre".

En lo que sí que la hemos visto sonreír ha sido cuando le hemos dado la enhorabuena por el galardón de manera póstuma con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2023 por parte del Ministerio de Cultura, a María Teresa Campos... una noticia que hemos conocido esta semana y que ha hecho mucha ilusión a toda su familia.

Edmundo Arrocet, ausente en el homenaje

Tras unas vacaciones de Navidad en las que ha podido disfrutar de la familia, Edmundo Arrocet vuelve a Madrid y lo hace pronunciándose sobre su no aparición en el homenaje televisivo a María Teresa Campos en el que han participado muchas de las personas que han formado parte de su vida.

Aunque el cómico asegura no estar molesto, Edmundo sí que aprovecha las cámaras para enviar un mensaje: "Yo no te puedo decir nada de eso, eso es un tema de la familia... que no lo hayan sacado ya es un problema que no es de uno. Lo que pasa es que seis años tú no los puedes borrar de la noche a la mañana, eso no es un problema de uno, es de otra gente".

Aunque Edmundo tiene muy claro cuál es su deseo para el 2024 y en él hace referencia a la tranquilidad, una vez más el que fuera pareja de María Teresa Campos arremete en contra de sus hijas con las que tiene una relación complicada: "Yo nunca he hecho nada malo, yo no tengo la culpa de nada. Tú mismo has visto, si ha pasado lo que tú me dices y no se han dignado a... seis años borrar todo eso de la noche a la mañana, es rarísimo, pero bueno".Consciente del paso del tiempo, Edmundo reconoce que en estas fechas tan señaladas se ha acordado especialmente de María Teresa pero también de otras personas que ya no están en su vida: "Normal, uno se acuerda de toda a gente que ha querido y que quiere, eso es inevitable. Tú haces a la larga un examen, ya tenemos una edad en la que en cualquier momento pasamos 'pal' otro lado, ya ves tú que hace poco se nos murió mi querido compadre y amigo Arévalo".