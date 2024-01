En la generación de Internet, las noticias y los secretos vuelan, y más si vienen a cargo de personajes públicos como Rocío Flores. La hija de Antonio David y Rocío Carrasco estuvo un tiempo desaparecida de la vida pública al igual que hizo su tía Gloria Camila.

Su actitud en las redes, sin embargo, es muy distinta. Allí publica diariamente el contenido que le apetece, ya sea sobre su vida privada o en actitud cariñosa con su novio Manuel Bedmar. La pareja suma ya más de seis años de relación y suponen un apoyo mutuo inquebrantable. Manuel fue el brazo al que Rocío Flores pudo agarrarse después de que su madre decidiera revolucionar el mundo mediático con su documental En el Nombre de Rocío.

Toda esta complicidad construída durante años la comparten también con sus seguidores. Aunque en los últimos días se ha rumoreado mucho sobre la ruptura entre Rocio y Manuel, la hija de de Rocío Carrasco ha salido a aclarar los rumores y afirmar que "únicamente hemos pasado la Nochevieja separados". Aunque no hayan celebrado la Nochevieja juntos, Rocío Flores y su novio, Manuel, no lo han dejado. La hija de Antonio David Flores, que no tenía muchas ganas este año de fiestas, cuenta bromeando al respecto que su relación está bien y que siguen juntos aunque a muchos les pueda pesar.