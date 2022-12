La cantante Céline Dion ha tenido que cancelar su gira europea a causa de la enfermedad neurológica que le ha sido diagnosticada. Entre lágrimas, ha anunciado que padece el "síndrome de la persona rígida", una dolencia rara e incurable que causa intensos espasmos musculares. Estos espasmos, como cuenta la artista, afectan a muchos aspectos en su vida, explica que: “A veces me causan dificultades para caminar y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar como estoy acostumbrada”.