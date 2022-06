El cantante de pop canadiense Justin Bieber ha revelado este viernes que ha sido diagnosticado víctima de un virus que le ha dejado paralizado el lado izquierdo de la cara, obligándole a cancelar los próximos conciertos hasta que se recupere. "Hola a todos, quiero compartir con vosotros como están las cosas por aquí. Como posiblemente podréis ver por mi cara, estoy sufriendo un síndrome llamado Ramsay Hunt, provocado por un virus que ataca el nervio de mi oreja, en mi rostro, causando una parálisis facial. Como podéis observar, este ojo no parpadea, tampoco puedo sonreír de este lado de la cara, ni la fosa nasal. Este lado de mi rostro está totalmente paralizado. Así que aquellos que os sintáis frustrados por las cancelaciones de mis próximos conciertos, entended que no soy capaz físicamente de tocar. Esto es bastante grave, como podréis ver. Ojalá no fuera así, pero mi cuerpo me está diciendo que baje el ritmo y espero que podáis entenderlo", ha explicado en un vídeo publicado en redes sociales.