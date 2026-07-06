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La Seguridad Social deberá pagar la pensión a una viuda pese a que el matrimonio no estaba inscrito en España

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La Seguridad Social deberá pagar la pensión a una viuda pese a que el matrimonio no estaba inscrito en España

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La Seguridad Social deberá pagar la pensión de viuedad a una mujer casada en el extranjero pero que no llegó a formalizar en el registro civil español su matrimonio. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fallado a favor de la mujer, al considerar insuficientes los argumentos del Estado, que se negó a abonar la prestación al no aceptar como válido el documento oficial emitido por el Gobierno de Marruecos. Más información

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