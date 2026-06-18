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Marc Palahí, CEO de la Circular Bioeconomy Alliance: "Debemos apostar por una economía regenerativa que trabaje en alianza con la naturaleza"

El cambio climático obliga a replantear muchas de las cosas que durante décadas hemos dado por ellas. Entre ellas, la forma que tenemos de relacionarnos con el planeta y con sus recursos naturales. Es por eso que, según reivindica el científico Marc Palahí, la humanidad se enfrenta ahora al reto "histórico" de convertir todos y cada uno de sus sectores económicos y sociales hacia un modelo más sostenible. "Durante las próximas dos o tres décadas será necesario sustituir el modelo extractivo basado en recursos fósiles por una economía regenerativa que trabaje en alianza con la naturaleza", ha explicado Palahí, CEO de la Circular Bioeconomy Alliance y Chief Nature Officer en el Lombard Odier, desde el escenario del III Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica y Fundació La Caixa en Barcelona, donde este jueves ha pronunciado una emotiva ponencia que ha emocionado a los asistentes y ha terminado entre grandes aplausos.