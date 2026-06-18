PI STUDIO | FOTO: Manu Mitru

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Gonzalo Carbó, director general nuclear de Endesa: "Necesitamos una energía limpia, estable y competitiva y eso es la energía nuclear"

Carbó defiende, además, inversiones en infraestructuras "para dotar a la industria de recursos" y añade que "la energía más estable, limpia y competitiva en este momento es la nuclear". "El informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la continuidad de Almaraz se conocerá en julio, es un informe vinculante pero la última palabra la tiene el Gobierno", subraya. Más información