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El Gobierno aprueba este martes, con varios meses de retraso, el nuevo plan estatal de vivienda

El Gobierno aprueba este martes, con varios meses de retraso, el nuevo plan estatal de vivienda

Agencia ATLAS / Foto: José Luis Roca

El Gobierno aprueba este martes, con varios meses de retraso, el nuevo plan estatal de vivienda

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El Gobierno aprobará este marets en el Consejo de Ministros su nuevo Plan estatal de vivienda, el más ambicioso en la última década. Triplica el presupuesto, entre otras cosas, para blindar la vivienda de protección oficial, que ya no podrá pasar al mercado libre con el tiempo. Incluye también medidas que van desde ayudas al alquiler hasta incentivos a la compra, con ayudas que alcanzan los 15.000 euros para los jóvenes que adquieran una vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes. Más información

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