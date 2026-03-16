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Entrega de las Becas Iberdrola

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Su Majestad el rey ha Felipe VI presidido este lunes, acompañado por el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López Águeda, el acto de entrega de las Becas 2025-2026 de la compañía. Estas ayudas tienen como objetivo impulsar la formación de excelencia, el desarrollo profesional y la mejora de la empleabilidad. Entre los becados hay castellanos y leoneses como el vallisoletano Juan de Gracia o el palentino Marcos Ochoa Gil Más información

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