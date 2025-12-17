Secciones

Es noticia
¿Que hay detrás de los robos en Tierra del Vino?Sumar no presentará candidatura en Zamora¿Cuánto dinero gastan los zamoranos en lotería?Restauración de la iglesia de Molacillos
instagramlinkedin
Sánchez califica de "error histórico" la medida europea de retirar el veto total a los vehículos de combustión en 2035

Sánchez califica de "error histórico" la medida europea de retirar el veto total a los vehículos de combustión en 2035

Atlas News

Sánchez califica de "error histórico" la medida europea de retirar el veto total a los vehículos de combustión en 2035

Atlas News

Madrid
RRSS WhatsAppCopiar URL

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha valorado la medida aprobada en Bruselas para retirar el veto total a la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035 y permitir, en su lugar, una producción "limitada" de este tipo de automóviles hasta alcanzar un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021, sobre lo que ha afirmado que es "un error histórico". Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents