Reticencias del Banco Central Europeo al impuesto excepcional y temporal a la banca. Pide al Ejecutivo que lo explique mejor. El Gobierno ha prometido que los bancos no podrán repercutirlo a los clientes. La autoridad monetaria avisa de que el gravamen podría no ser proporcional a la rentabilidad obtenida por los bancos y dice que debería poder cargarlo a los clientes. El dictamen, no obstante, no es vinculante. La norma sigue su tramitación en el Congreso tras rechazarse ayer la enmienda de Ciudadanos, con la abstención del PP. De aprobarse, el nuevo impuesto se aplicará en 2023 y 2024 a las entidades con ingresos iguales o superiores a 800 millones de euros.