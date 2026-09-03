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Sara Fernández

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Mourinho sobre Asencio: "Errores cometemos todos, pero errores acumulados es otra cosa"

Mourinho se ha pronunciado este jueves sobre la situación de Raúl Asencio y ha reconocido que no está satisfecho con los últimos problemas del jugador fuera del terreno de juego, tras haber sido el jugador condenado por conducir ebrio en Gran Canaria. El técnico ha señalado que, aunque su comportamiento dentro del club es profesional, sus actuaciones fuera también afectan a la imagen del Real Madrid. “Errores cometemos todos, pero errores acumulados son otra cosa”, ha asegurado. Asencio seguirá formando parte del equipo mientras se resuelve el expediente abierto por el club.