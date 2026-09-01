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Gabriel Jesús ya está en la Ciudad Condal

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Gabriel Jesús ha aterrizado este lunes en el aeropuerto de la Ciudad Condal. El delantero brasileño de 29 años pasará en las próximas horas el tradicional examen médico antes de ser anunciado oficialmente como nuevo jugador del FC Barcelona. El conjunto azulgrana cerró su fichaje el fin de semana y pagará al Arsenal diez millones de euros fijos más cuatro en variables. Más información

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