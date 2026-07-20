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La selección aterriza en Madrid con la copa del mundo

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La selección ya está en España. Los de Luis de la Fuente han llegado al aeropuerto de Barajas con la copa del Mundial. Esta tarde, los campeones del mundo tienen recepción oficial en La Zarzuela y La Moncloa, y después lo que se alargue la fiesta. Se espera un millón de aficionados en las calles de Madrid, para recibir a la Roja y el epicentro de la celebración será la mítica plaza de Cibeles donde ya está todo preparado para festejar la segunda estrella.

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