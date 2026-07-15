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Aitana pide que Rosalía cante en la final del Mundial y represente a España

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Sara Fernández

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Aitana pide que Rosalía cante en la final del Mundial y represente a España

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PI STUDIO

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La clasificación de España para la final del Mundial 2026 ha desatado una ola de celebraciones que ha ido mucho más allá del terreno de juego. Futbolistas, aficionados y rostros conocidos han compartido su entusiasmo, pero Aitana ha querido poner sobre la mesa un deseo muy concreto: que Rosalía actúe durante la gran final y represente a España ante millones de espectadores.

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