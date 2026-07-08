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Una pantalla entre los escombros de Gaza para ver el mundial

Una pantalla entre los escombros de Gaza para ver el mundial

Sara Fernández

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Una pantalla entre los escombros de Gaza para ver el mundial

Sara Fernández

PI STUDIO

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Este mundial deja otra imagen de contrastes, como la de los aficionados palestinos que están siguiendo el torneo como pueden. El partido de Egipto contra Argentina fue visto en una pantalla gigante instalada en las calles de Gaza. Entre los escombros de las casas destruidas por las bombas, los palestinos improvisan su tribuna para tener una visión privilegiada. Los gazatíes vieron el partido juntos, ondeando banderas egipcias y animando al equipo.

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