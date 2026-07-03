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Cristiano Ronaldo: "Sabemos que España es una de las candidatas a ganar el mundial, pero estaremos preparados"

Cristiano Ronaldo: "Sabemos que España es una de las candidatas a ganar el mundial, pero estaremos preparados"

Sara Fernández

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Cristiano Ronaldo: "Sabemos que España es una de las candidatas a ganar el mundial, pero estaremos preparados"

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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Cristiano Ronaldo calificó a España como "candidata a ganar el Mundial" y anticipó un partido "muy disputado" tras la clasificación de Portugal ante Croacia, al imponerse en la noche del jueves por 2-1, lo que sitúa al equipo luso frente a la selección española en la siguiente ronda del torneo.

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