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La afición del Zamora CF despide a la plantilla rojiblanca en el Ruta de la Plata: "Podéis, podéis"

La afición del Zamora CF despide a la plantilla rojiblanca en el Ruta de la Plata: "Podéis, podéis"

Víctor Garrido

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La afición del Zamora CF despide a la plantilla rojiblanca en el Ruta de la Plata: "Podéis, podéis"

Víctor Garrido

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Aficionados del Zamora CF se han acercado esta mañana al Ruta de la Plata para despedir a la plantilla rojiblanca antes de emprender su viaje para jugar este viernes contra el Sabadell en su pugna por el ascenso a la Segunda División.

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