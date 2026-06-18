Víctor Garrido

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La afición del Zamora CF despide a la plantilla rojiblanca en el Ruta de la Plata: "Podéis, podéis"

Aficionados del Zamora CF se han acercado esta mañana al Ruta de la Plata para despedir a la plantilla rojiblanca antes de emprender su viaje para jugar este viernes contra el Sabadell en su pugna por el ascenso a la Segunda División.