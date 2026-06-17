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"La Historia le debe el ascenso al Zamora"

La afición del Zamora apuesta decididamente por el ascenso de su equipo y varios seguidores rojiblancos se muestran en declaraciones a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA convencidos de que el milagro podrá ser posible en este séptimo intento. Nadie duda de que el 1-0 es una ventaja mínima de cara al partido de vuelta en Sabadell, pero el sentir general es que la Historia le debe este ascenso al Zamora CF, un club que ha sufrido mucho para mantenerse vivo y este viernes tiene la oportunidad de recibir el merecido premio a tantos esfuerzos. Más información