Lucía Feijoo Viera

Así ha sido la emotiva despedida de Alexia Putellas en el Camp Nou

Alexia Putellas se ha despedido hoy del barcelonismo en un emotivo acto que ha tenido lugar en el Camp Nou y en el que ha estado acompañada de sus compañeras. “Ayer fue un día muy emotivo, en realidad, diría que toda la temporada, cuando me planteé si sería mi última. Ayer sentí un vació gigante y hoy estoy llena de amor”, ha dicho Putellas. En sus catorce temporadas de azulgrana, la de Mollet del Vallès ha ganado 38 títulos con el Barça a los que hay que sumar dos Balones de Oro y dos premios 'The Best'. Putellas podría recalar en las filas del London City Lionesses de la Women's Super League, la liga inglesa. Más información