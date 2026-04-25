Secciones

Es noticia
Investigación agresión sexual tras un trayecto entre Benavente y Mieres"El paso de La Lanzada es para Toro y está hecho a medida para ellos"El baile de pendones marca el encuentro entre Zamora y La HiniestaEl empleo en Zamora resiste pese a sus debilidades estructuralesDe iglesia a vivienda para combatir la despoblaciónLa plaza diseñada por los vecinos en el barrio de San Frontis
instagramlinkedin
Un día dentro del 'paddock' del Gran Premio de España en Jerez

Un día dentro del 'paddock' del Gran Premio de España en Jerez

Domingo Díaz

Un día dentro del 'paddock' del Gran Premio de España en Jerez

Domingo Díaz

RRSS WhatsAppCopiar URL

Ya lo dijo Pedro Pacheco, histórico alcalde de la ciudad: Jerez 'is different'. Un lugar que no se presta a lo común en muchos aspectos, en ocasiones muy barroca. Cada primavera desde hace casi 40 años ininterrumpidos, decenas de miles de moteros peregrinan hasta su circuito de velocidad para dar buena cuenta de ello. Allí dentro, en la otrora finca Myriam de los Garciagos, donde Enrique Ysassi proyectó un sueño, emerge una pequeña ciudad que durante el Gran Premio de España se llama el 'paddock'. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents